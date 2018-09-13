Представители делегации Саксонии обсудили в Нижнем Новгороде "Технологический форум"
10 сентября состоялась встреча директора департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольги Гусевой с делегацией Саксонии во главе с Уполномоченным представителем саксонской экономики в России Манфредом Либлем.
В ходе встречи состоялось обсуждение перспектив развития сотрудничества с Саксонией в сфере экономики. В мероприятии также приняли участие представители органов исполнительной власти Нижегородской области и Торгово-промышленной палаты региона.
- Германия стала первым международным партнером Нижегородской области после ее открытия в 1991 году. Кроме того, Германия является одним из стратегических партнеров области и по объемам товарооборота занимает лидирующую позицию среди стран - внешнеторговых партнеров региона, - заявила Ольга Гусева.
По итогам встречи господин Либль пригласил представителей Нижегородской области принять участие в специализированной выставке по станкостроению и промышленному оборудованию Intec, которая пройдет c 5 по 8 февраля 2019 года в городе Лейпциг (Германия).
- Я вижу большой потенциал в развитии сотрудничества с Нижегородской областью, особенно в сфере микроэлектроники и производства композитных материалов, - сообщил Манфред Либль.