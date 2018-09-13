2018-09-13T10:11:43+03:00
Общество

Представители делегации Саксонии обсудили в Нижнем Новгороде "Технологический форум"

В ходе встречи состоялось обсуждение перспектив развития сотрудничества с Саксонией в сфере экономики
Светлана СТРОКАН
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10 сентября состоялась встреча директора департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольги Гусевой с делегацией Саксонии во главе с Уполномоченным представителем саксонской экономики в России Манфредом Либлем.

В ходе встречи состоялось обсуждение перспектив развития сотрудничества с Саксонией в сфере экономики. В мероприятии также приняли участие представители органов исполнительной власти Нижегородской области и Торгово-промышленной палаты региона.

- Германия стала первым международным партнером Нижегородской области после ее открытия в 1991 году. Кроме того, Германия является одним из стратегических партнеров области и по объемам товарооборота занимает лидирующую позицию среди стран - внешнеторговых партнеров региона, - заявила Ольга Гусева.

По итогам встречи господин Либль пригласил представителей Нижегородской области принять участие в специализированной выставке по станкостроению и промышленному оборудованию Intec, которая пройдет c 5 по 8 февраля 2019 года в городе Лейпциг (Германия).

- Я вижу большой потенциал в развитии сотрудничества с Нижегородской областью, особенно в сфере микроэлектроники и производства композитных материалов, - сообщил Манфред Либль.

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