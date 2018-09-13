2018-09-13T09:48:53+03:00
Общество

Хоккеисты "Торпедо" уступили уфимцам на первом выездном матче сезона

Торпедовцы проиграли "Салават Юлаеву" со счетом 3:4
Глеб ТУМАНОВ
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12 сентября прошла игра нижегородского "Торпедо" и уфимского "Салават Юлаева". "Уфа-Арена" собрала на трибунах 6 032 зрителя. Нижегородские хоккеисты уступили Уфе. Матч закончился со счетом 4:3.

Счет соперники открыли на третьей минуте второго периода. Нижегородские хоккеисты отвечали шайбой на шайбу, но сравнять счет до конца матча так и не удалось. Автором победной шайбы стал форвард уфимцев Антон Бурдасов.

Для "Торпедо" это поражение стало первым в сезоне, до этого нижегородцы выиграли четыре встречи. "Салават" одержал четвертую победу в пяти играх.

- Начало игры получилось у нас не очень. Второй период был получше, но совершали грубые ошибки, после которых соперник забивал. В третьем периоде поздно начали играть, но чуть не вытащили игру, — передала пресс-служба ХК слова главного тренера "Торпедо" Дэвида Немировски.

Справка

12 сентября. Уфа. УСА "Уфа-Арена".

Судьи: А. Гофман (Челябинск), С. Морозов (Электросталь), И. Галимов (Казань), А. Николаев (Московская обл.)

Торпедо: Галимов; Баранцев - Орлов, Паршин - Галузин - Варнаков; Хольм - Боди, Шенфельд - Миле - Кэйлоф; Коробов - Сергиенко, Саболич - Ураков - Жафяров; Родионычев, Смолин - Ильин - Веряев, Марковин.

Голы: 1:0 - Солодухин (Жарков, Кемппайнен) - 23:00, 2:0 - Солодухин (Гареев, Кадейкин) - 34:39, 3:0 - Кугрышев (Ткачёв, Основин) - 35:40, 3:1 - Сергиенко (Ильин, Марковин) - 43:30, 4:1 - Бурдасов (Осипов, Хохряков) - 44:44, 4:2 - Галузин (Паршин, Хольм) - 49:12, 4:3 - Кэйлоф (Миле, Хольм) - 58:41.

Штраф: 4 - 4 (Орлов - 2, командный штраф - 2)

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