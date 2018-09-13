Нижегородских школьников посвятят в Отряд юных инспекторов

СЕГОДНЯ 09:30 2018-09-13T09:30:33+03:00

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13 сентября 2018 года в 11.00 в школе №55 состоится торжественное мероприятие, посвященное 10-летию Центра профилактики дорожно-транспортных происшествий.

Организаторы праздника рассказали, что он будет состоять из двух частей:

- Первая, включающая флешмоб, интерактив с обучающимися, пройдет в автогородке на территории образовательного учреждения. Вторая - будет организована в актовом зале школы с демонстрацией видеороликов на темы: «История открытия автогородка», «Безопасность превыше всего», «Океан». Затем выступят члены агидбригад и состоится посвящение в Отряд юных инспекторов движения.

В мероприятии примут участие 250 учеников школы №55 и воспитанников детского сада №444.