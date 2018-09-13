2018-09-13T09:20:53+03:00
Общество

Нижегородские приставы арестовали автомобиль должника, потому что тот не хотел выплачивать 600 000 пострадавшему в ДТП

Гражданин не спешил с оплатой долга и не признавался, где находится его машина
Светлана СТРОКАН
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Судебные приставы Вачского районного отдела судебных приставов Нижегородской области арестовали автомобиль у мужчины задолжавшего 600 000 рублей.

Гражданин В., по решению Вачского городского суда обязанный возместить пострадавшему причинённый вследствие ДТП моральный и материальный ущерб в сумме 600 тысяч рублей, с оплатой долга не спешил, в связи с чем в Вачском районном отделе судебных приставов УФССП России по Нижегородской области было возбуждено соответствующее исполнительное производство.

Сотрудник Службы направил запросы в регистрирующие органы с целью выявления имущества неплательщика и как оказалось не зря. Мужчина является получателем пенсии и в соответствии с этим судебный пристав вынес постановлении о взыскании долга и направил его в пенсионный фонд.

Оказалось, что у мужчины есть автомобиль OPEL, в отношении которого сразу же был вынесен запрет на совершение регистрационных действий. Судебный пристав неоднократно выходил по месту жительства должника, чтобы наложить арест на автомобиль. Но должник якобы не знал, где находится его имущество.

В связи с этим было принято решение об объявлении имущества в розыск. Спустя некоторое время в ходе совместных рейдовых мероприятий с ГИБДД данное автотранспортное средство было остановлено на посту, где был произведен арест и изъятие автомобиля в счет задолженности. Теперь если в течение 10 дней мужчина не оплатит задолженность, автомобиль будет направлен на реализацию.

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