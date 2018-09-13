2018-09-13T09:05:43+03:00
Общество

Подлинные экспонаты из жизни Императорского общества представили в Нижегородской области

Новый музей открылся на территории Печерского монастыря в Нижнем Новгороде
Светлана СТРОКАН
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Музей Нижегородского отдела Императорского православного палестинского общества (ИППО) открылся в Вознесенском Печерском монастыре Нижнего Новгорода 12 сентября 2018 года.

Музей создан по благословению действительного члена Нижегородского отделения ИППО, митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия.

- Палестина – это сокровенное место для каждого верующего человека. Этот музей призван сохранить память о тех людях, которые там трудились. Хочется, чтобы посетители, приходя сюда, понимали, что у нас есть великая вера, история и государство», - сказал на открытии музея митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

В подклети Успенской церкви собраны экспонаты, рассказывающие об истории Нижегородского отдела ИППО и о деятельности этой общественной организации в целом. Все экспонаты музея – фотографии, документы, вещи, принадлежащие членам ИППО, паломникам, сувениры со Святой Земли – подлинные.

Справка.

Императорское православное палестинское общество было создано указом императора Александра III в 1882 году. Первым председателем стал великий князь Сергей Александрович Романов, а после его трагической гибели общество возглавила великая княгиня Елизавета Федоровна.

ИППО занималось просветительской деятельностью и делами милосердия. На Святой Земле открывались подворья, где находили приют паломники, больницы, учебные заведения, издавалась православная литература.

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