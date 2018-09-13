Семье погибшего при пожаре на Дзержинском "Нижегородхиме" выплатят 200 000 рублей

СЕГОДНЯ 08:58 2018-09-13T08:58:49+03:00

Матпомощь будет оказана и пострадавшему — 100 000 рублей

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После пожара на Дзержинском предприятии 12 сентября семьям погибшего и пострадавшего выплатят компенсации.

В правительстве Нижегородской области огласили сумму материальной помощи. Семье погибшего выплатят 200 000 рублей, а пострадавшему, который сейчас находится в больнице с ожогами — 100 000 рублей.

Напомним, пожар вспыхнул из-за разлитого вблизи завода растворителя.Огонь поглотил 800 квадратных метров завода. На месте пожара работали 50 спасателей и 14 единиц техники. Одного пострадавшего удалось госпитализировать с ожогами, другого спасти не удалось. Огонь был ликвидирован в 12:40. Через двадцать минут сотрудники пожарной службы устранили последствия пожара.

Между тем, в связи с пожаром на заводе «Нижегородхим» сотрудники Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области начали проверку проб воздуха.