Нижегородцы могут поучаствовать в реалити-шоу на телеканале «Ю»

СЕГОДНЯ 18:19 2018-09-12T18:29:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Телеканал «Ю» приглашает нижегородские семьи на кастинг нового реалити-шоу «Дорогая, я забил!».

Участники получат новый ремонт и смогут выиграть 100 тысяч рублей в придачу. Заявки на участие в кастинге вместе с семейной фотографией надо присылать на почту info@u-tv.ru.

- Если обои в вашей квартире свисают со стен, линолеум возвышается над полом приветливыми пузырями, а штукатурка ждет своего часа обвалиться на голову (при этом любимый муж все еще ищет причину начать ремонт), значит, этот кастинг именно для вас, - отмечают организаторы съемок.

Условия участия: полная семья (папа, мама, дети до 15 лет), проживание в РФ, квартира или дом, в котором необходим ремонт.

В проекте у героев появляется уникальное предложение: если отец семейства засучит рукава и сделает ремонт в указанные сроки, то получит 100 тысяч рублей. Эфир с 4 октября 2018, еженедельно в 17:30.