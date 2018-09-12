СЕГОДНЯ 17:44 2018-09-12T17:44:33+03:00

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Через несколько дней, 16 сентября, в Нижнем Новгороде пройдут соревнования по паралимпийскому виду спорта бочча. В них будут участвовать порядка 100 человек. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Открытый кубок Нижегородской области по бочча среди детей и спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата состоится в нижегородском Дворце спорта «Заречье».

Цель соревнований – привлечь внимание общественности к богатому потенциалу людей с инвалидностью, разнообразию их интересов, а также к проблемам, с которыми они сталкиваются в жизни, добиваясь высоких результатов.

Бочча – это паралимпийский вид спорта, предоставляющий возможность участия спортсменам с самыми тяжелыми ограничениями. В столицу Приволжья приглашены спортсмены из других регионов России, представители Федерации ПОДА Нижегородской области, руководство Министерства спорта Нижегородской области и Департамента по спорту и молодёжной политике Нижнего Новгорода. В этом году впервые будет разыгрываться «Кубок равных возможностей» среди команд различных регионов.