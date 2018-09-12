2018-09-12T17:02:07+03:00
Общество

В Автозаводском районе поговорили о поддержке многодетным семьям

Состоялось заседание рабочей группы по мониторингу закона "О мерах социальной поддержки многодетных семей"
Светлана СТРОКАН
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12 сентября в Автозаводском районе Нижнего Новгорода состоялось заседание рабочей группы комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по социальным вопросам по мониторингу правоприменения закона "О мерах социальной поддержки многодетных семей". Провел выездное заседание председатель комитета Надир Хафизов.

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода проживают 1 748 многодетных семей, в том числе с 3 детьми – 1 522 семьи, с 4 и более детьми – 226 семей. В многодетных семьях – 5 530 детей.

Участники выездного заседания посетили детский сад № 122, центральную районную детскую библиотеку им. О.Кошевого, Комплексный центр социального обслуживания населения Автозаводского района. Члены экспертно-аналитической группы ознакомились с тем, как в этих учреждениях работают с многодетными семьями.

- Отрадно, что ребятам из таких семей уделяют особое внимание. Задача любого мониторинга заключается в том, чтобы повысить качество исполнения закона. Мы изучаем прикладные вопросы его реализации, собираем мнения и предложения с мест, - сказал Надир Хафизов.

Все предложения, поступившие в рамках мониторинга закона, будут обобщены и систематизированы. В дальнейшем они станут основой для внесения изменений в действующий документ.

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