2018-09-12T15:39:28+03:00
Общество

В Выксе пройдет первая Всероссийская конференция по малым городам и историческим поселениям

На одной площадке соберутся ведущие российские и международные специалисты в области развития общественных пространств в малых городах
Светлана СТРОКАН
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C 5 по 7 октября 2018 г. в городе Выксе пройдет 1-я Всероссийская конференция по малым городам и историческим поселениям «Ревитализация малых городов через вовлечение местного населения в культурные практики». Конференция будет посвящена механизмам развития общественных пространств в малых городах России.

Впервые в России на одной экспертной площадке соберутся ведущие российские и международные специалисты в области развития общественных пространств в малых городах и моногородах России, соучаствующего проектирования, методов и механизмов финансирования создания комфортной среды, социокультурного программирования, а также представители органов исполнительной власти.

- Выкса обладает уникальным опытом в области городского развития через создание культурных проектов. Последние 8 лет проведения фестиваля «Арт-Овраг», организованного «Благотворительным фондом ОМК-Участие», это событие задает серьезную новую городскую повестку, содействует развитию местных сообществ и городской среды, помогает улучшению качества жизни в городе, — поделились организаторы конференции.

Экспертами конференции выступят ведущие российские и зарубежные специалисты. Такие как Андрей Чибис, Ирина Седых, Стенли Ланг, Эдуард Моро, Антон Кочуркин, Сергей Георгиевский, Наталия Фишман, Алиса Прудникова, Дмитрий Смирнов и Надежда Снигирева.

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