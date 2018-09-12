2018-09-12T15:31:32+03:00
Общество

"Да" Стратегии сказали 471 603 нижегородцев

Активнее всего за голосовали в Городецком, Павловском районах и Арзамасе
Светлана СТРОКАН
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В Нижегородской области подвели итоги голосования за Стратегию развития региона, которое проходило в минувшее воскресенье 9 сентября.

В голосовании приняли участие 502 161 нижегородцев. Из них 471 603 человек проголосовали положительно, а 27 968 — высказалась против.

-— Если посчитать в процентах, то из числа принявших участие в голосовании 94% проголосовало «за», — отметил председатель Областного комитета по установлению итогов голосования по Стратегии, ректор НГТУ им. Р.Е. Алексеева Сергей Дмитриев. — Жители, которые приходили на участки, действительно, с энтузиазмом восприняли эту идею и с удовольствием голосовали.

Активнее всего за Стратегию голосовали в Городецком, Павловском районах и Арзамасе.

— На каждый раздел Стратегии по отдельным целевым показателям будут скорректированы программы: где-то они есть, где-то будут дополняться. Мы должны теперь определить мелкие задачи, называемые «дорожными картами», определить ответственных, сроки и подобрать для этого финансирование, — рассказала представитель Областного комитета по установлению итогов голосования по Стратегии, заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина.

Напомним, в обсуждении приняли участие 500 тысяч жителей, которые внесли более 5 тысяч предложений. Все предложения были проанализированы и часть из них вошла в итоговый документ.

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