На 36-летнюю жительницу Ветлуги завели уголовное дело за жестокое обращение с малолетней дочерью

СЕГОДНЯ 14:16 2018-09-12T14:16:23+03:00

Безответственная мать крепко пила и забывала про свою шестилетнюю дочку

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Уголовное дело заведено на жительницу Ветлужского района Нижегородской области за жестокое обращение с шестилетней дочерью.

- В Ветлужском районе утвержден обвинительный акт и направлено в суд уголовное дело по обвинению 36-летней местной жительницы в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и жестоком обращении с несовершеннолетним, — сообщили в прокуратуре Нижегородского региона.

Женщина обвиняется в том, что на протяжении длительного времени, злоупотребляя спиртными напитками, не ухаживала за шестилетней дочерью, содержала ее в антисанитарных условиях, оставляла одну без присмотра в условиях, опасных для жизни - в неотапливаемом доме. Также мать не выполняла рекомендации врачей по обследованию и лечению девочки, что повлекло задержку в речевом развитии ребенка.

Отмечается, что за неисполнение обязанностей по воспитанию дочери женщине предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до трёх лет.

По данным надзорного ведомства, в настоящее время женщина ограничена в родительских правах по решению суда.