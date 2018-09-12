2018-09-12T14:08:08+03:00
Общество

Лучших нижегородских лесничих наградят в День работника леса

За лидерство в конкурсах боролись 35 лесничеств и более 200 арендаторов Нижегородской области
Светлана СТРОКАН
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На собрании, посвященном празднованию Дню работников леса, 13 сентября пройдет торжественное собрание, посвященное празднованию Дня работников леса. На мероприятии объявят победителей конкурсов на лучшее лесничество и лучшего арендатора лесного участка Нижегородской области.

За лидерство в конкурсах боролись 35 лесничеств и более 200 арендаторов Нижегородской области.

В мероприятии примут участие исполняющий обязанности вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин, руководители органов исполнительной власти Нижегородской области, представители ЗС НО, директор департамента лесного хозяйства региона, лесничие и арендаторы лесных участков Нижегородской области.

Справка

Лесное хозяйство Нижегородской области включает в себя 35 лесничеств, девять государственных бюджетных учреждений. Численность работников лесного хозяйства региона превышает 1500 человек.

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