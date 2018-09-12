2018-09-12T13:55:03+03:00
Общество

Пострадавшего при пожаре на "Карбохиме" доставили в больницу с ожогами 10% тела

Врачи оценивают состояние мужчины как средней степени тяжести
Светлана СТРОКАН
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Обожженого пострадавшего доставили в Дзержинскую Больницу скорой медицинской помощи. У мужчины обожжено 10% тела. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Угрозы жизни нет, — сообщили в региональном минздраве.

По информации министерства здравоохранения Нижегородской области в результате пожара на предприятии «Карбохим» в Дзержинске пострадал один человек. Другому участнику пожара выжить не удалось.

Ранее "Комсомольская правда" писала о том что 12 сентября около 10 часов загорелся Дзержинский завод "Карбохим".

- По предварительным данным, на территории предприятия произошел разлив растворителя на площади 300 квадратных метров с последующим возгоранием, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. - На месте происшествия 1 человек погиб, еще 1 получил ожоги – сейчас он госпитализирован.

В настоящее время на месте пожара работают 50 спасателей и 14 единиц техники. В 11:39 пожар удалось локализовать. Но полностью потушить его пока не получилось.

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