Китайцы создадут промкомплекс в Балахнинском районе

СЕГОДНЯ 13:08 2018-09-12T13:08:34+03:00

12 сентября во Владивостоке было подписано соглашение

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Нижегородская группа компаний «Реал-Инвест» и китайская «Сычуань Рэйлвей Инвестмент Групп Ко Лтд» подписали соглашение во Владивостоке в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) 12 сентября, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Соглашение предполагает создание промкомплекса по производству ориентированно-стружечной плиты в Балахнинском районе. Объем инвестиций в проект – 12 млрд рублей, максимальная мощность – 412,5 тысяч кубометров. Комплекс планируется построить в течение 2,5 лет, окупить вложения – за 8 лет.

- Количество совместных российско-китайских инвестиционных проектов, реализуемых на территории Нижегородской области, увеличится в ближайшее время. Развитие взаимоотношений в области инвестиций с регионами Китая является одним из перспективных направлений сотрудничества, - заявил и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Игорь Носов.