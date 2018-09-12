На владельца батута из Дзержинска завели уголовное дело за травмирование ребенка

СЕГОДНЯ 12:50 2018-09-12T12:50:23+03:00

48-летний хозяин аттракциона не следил за оборудованием и аттракцион покалечил ребенка

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48-летний владелец батута из Дзержинска обвиняется в халатном отношении к аттракциону, приведшему к травме ребенка, сообщается на сайте прокуратуры Нижегородской области.

Индивидуальный предприниматель приобрел надувной батут, но не нанял сотрудников, которые бы следили за качеством предоставляемых услуг и безопасностью посетителей. Мужчина даже не организовал обучение, проведение инструктажа оператора-контролера аттракциона.

В результате в июне 2018 года трехлетний мальчик пришел попрыгать на аттракционе "Сафари", который представлял собой батут. Во время нахождения на нем мальчик получил закрытый перелом бедренной кости. Травма повлекла за собой тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Если вина мужчины будет доказана, то владельцу батута грозит до шести лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.