Нижегородские аграрии соберут более 200 000 тонн сахарной свеклы

СЕГОДНЯ 12:13 2018-09-12T12:13:59+03:00

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В Нижегородской области стартовала уборка сахарной свеклы. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов. Первыми к уборке сладких корнеплодов приступили аграрии Сеченовского и Гагинского районов. Убраны первые 105 га. Заготовлено 3150 тонн при средней урожайности 300 ц/га.

По данным аграрного ведомства, всего в текущем году предстоит убрать сахарную свеклу с площади порядка 12 000 гектаров. Во всех категориях хозяйств запланировано собрать 214 000 тонн сахарной свеклы.

- Сформированные сельхозтоваропроизводителями партии со свеклой будут поступать на Сергачский сахарный завод для ее дальнейшей переработки, - сообщил и.о. министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Алексей Морозов. – В настоящее время на заводе ведутся подготовительные работы к приемке и переработке нового урожая. Пуск завода намечен в сентябре.