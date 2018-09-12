2018-09-12T12:10:16+03:00
Общество

32-летний кстовчанин вышел из больницы и пропал

Николая Ракчеева разыскивают с пятого сентября
Светлана СТРОКАН
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32-летний Николай Ракчеев вышел из больницы в Кстове и пропал. В последний раз мужчину видели у здания больницы около 18:00 пятого сентября. Отмечается, что мужчина нуждается в медицинской помощи, сообщили в группе поисково-спасательного отряда "Волонтер".

Мужчина среднего телосложения и роста — 165 сантиметров, с темно-русыми волосами и голубыми глазами. Одет в сланцы, темную толстовку и темное спортивное трико. Из особых примет родственники отмечают тату на голени и следы ожогов по всему телу. При себе мужчина имел телефон и ключи.

Волонтеры просят сообщать любую информацию по пропавшему по номеру 8(831) 291-51-51 или на горячую линию по номеру 102.

Напомним, вот уже полтора месяца волонтеры и сотрудники правоохранительных органов из нескольких регионов разыскивают 13-летнюю Машу Ложкареву, которая каталась на велосипеде первого сентября и исчезла. Параллельно в Нижегородской и прилегающих областях ищут девятилетнюю Машу Люлину.

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