Нижегородка Елизавета Лобанова отметила вековой юбилей

СЕГОДНЯ 11:42 2018-09-12T11:42:12+03:00

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Нижегородка Елизавета Константиновна Лобанова отметила свой вековой юбилей, сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

- Я всю жизнь работала с молодежью: сначала учителем русского языка и литературы в школе, а после войны стала инструктором по работе с выпускниками вузов. Именно это всегда придавало мне сил и энергии, - сообщила Елизавета Константиновна.

Именинница воспитала много поколений молодых специалистов - руководителей разных уровней, которые и по сей день с теплотой и любовью вспоминают своего учителя, отмечают ее высокий уровень профессионализма, лидерские качества и душевность.

В этот день долгожительницу пришли поздравить представители администрации Нижегородского района, работники социальной защиты и бывшие коллеги-соратники.

Справка

Елизавета Константиновна Лобанова родилась 11 сентября 1918 года в Калининской области. После окончания средней школы поступила в Горьковский педагогический институт.

С 1957 года работала специалистом в кадровой службе, занималась планированием, приемом и обучением молодых специалистов из всех вузов Волго-Вятского района, направляла их на работу на заводы города Горького.

В 1965 году стала руководителем кадровой службы в Волго-Вятском территориальном управлении Госснаба СССР, была избрана заместителем секретаря партийной организации. Проработала там до окончания своей трудовой деятельности.

Награждена Орденом «Знак почета» СССР.