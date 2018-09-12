2018-09-12T10:59:00+03:00
Общество

В Дивееве сгорел дом из-за несторожного приготовления еды

За сутки в Нижегородской области произошло семь пожаров
Светлана СТРОКАН
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В ночь с 10 на 11 сентября в Дивееве на улице Маяковского сгорел дом. Пожар был поздно обнаружен, и на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение дома по всей площади. В результате пожара сгорел дом на площади 120 квадратных метров. Никто из домочадцев не пострадал.

Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано девять человек личного состава и пять единиц техники. Предположительной причиной пожара стала неосторожность при приготовлении пищи.

В эту же ночь в Павлове сгорел автомобиль ГАЗ-3302. К пожару привела неисправность электропроводки транспортного средства.

Всего в пожарную часть поступили сообщения о семи пожарах. Сгорели три дома, квартира и один автомобиль. Причиной пожаров стали нарушения правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования и неисправность электропроводки.

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