В Дивееве сгорел дом из-за несторожного приготовления еды
В ночь с 10 на 11 сентября в Дивееве на улице Маяковского сгорел дом. Пожар был поздно обнаружен, и на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение дома по всей площади. В результате пожара сгорел дом на площади 120 квадратных метров. Никто из домочадцев не пострадал.
Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано девять человек личного состава и пять единиц техники. Предположительной причиной пожара стала неосторожность при приготовлении пищи.
В эту же ночь в Павлове сгорел автомобиль ГАЗ-3302. К пожару привела неисправность электропроводки транспортного средства.
Всего в пожарную часть поступили сообщения о семи пожарах. Сгорели три дома, квартира и один автомобиль. Причиной пожаров стали нарушения правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования и неисправность электропроводки.