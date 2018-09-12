По Пролетарке временно не будут ходить троллейбусы 3 и 5

СЕГОДНЯ 10:20 2018-09-12T10:20:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нижнем Новгороде на улице Пролетарской в районе дома №4 начнется ремонт инженерной инфраструктуры . В связи с ремонтом троллейбусы №3 и №5 временно прекратят движение после 10 вечера 12 сентября . Об изменениях сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Напомним, транспортные ограничения начались и на Ковалихе. С 11 сентября по 2 октября временно закроют для проезда участок возле дома № 35 по улице Нестерова от улицы Ковалихинская до улицы Ульянова. Проезд транспорта будет временно запрещен в связи с необходимостью проведения строительно-монтажных работ. Об этом сообщается на сайте Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода.

Также на участке улицы Советской Армии введено ограничение остановки автомобилей с 10 сентября. Изменения касаются участка в районе дома №22 по улице Советской Армии в Автозаводском районе.