В Нижнем Новгороде установили более 5200 метров пешеходных ограждений
Более 5200 метров пешеходных ограждений установили в Нижнем Новгороде в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».
По данным министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, масштабные работы по установке металлических ограждений проводились на основных магистралях города – в местах повышенной концентрации ДТП.
В Нижегородском районе это улицы Глеба Успенского и Родионова.
В Автозаводском — улица Лескова, Плотникова, Юлиуса Фучика, Южное шоссе, проспекты Октября и Ленина.
В Московском районе ограждения появились на Московском шоссе.
- Реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году практически завершена. Основные объемы уже выполнены, сейчас заканчивается работа по дополнительным объектам, которые были включены в ремонтную программу благодаря экономии средств, - сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов.
За счет образовавшейся экономии по результатам состоявшихся аукционов были дополнительно установлены пешеходные ограждения на ул.Чкалова, Должанская, Коминтерна, пр.Гагарина.