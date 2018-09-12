2018-09-12T09:54:49+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде установили более 5200 метров пешеходных ограждений

Масштабные работы по установке металлических ограждений проводились на основных магистралях города – в местах повышенной концентрации ДТП
Светлана СТРОКАН
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Более 5200 метров пешеходных ограждений установили в Нижнем Новгороде в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

По данным министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, масштабные работы по установке металлических ограждений проводились на основных магистралях города – в местах повышенной концентрации ДТП.

В Нижегородском районе это улицы Глеба Успенского и Родионова.

В Автозаводском — улица Лескова, Плотникова, Юлиуса Фучика, Южное шоссе, проспекты Октября и Ленина.

В Московском районе ограждения появились на Московском шоссе.

- Реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году практически завершена. Основные объемы уже выполнены, сейчас заканчивается работа по дополнительным объектам, которые были включены в ремонтную программу благодаря экономии средств, - сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов.

За счет образовавшейся экономии по результатам состоявшихся аукционов были дополнительно установлены пешеходные ограждения на ул.Чкалова, Должанская, Коминтерна, пр.Гагарина.

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