2018-09-12T09:41:31+03:00
Общество

Шестеро нижегородских фигуристов стали участниками проекта «Лидеры спорта»

Форму спортсменам вручил чемпион мира по боевому самбо и смешанным боевым единоборствам Вячеслав Василевский
Светлана СТРОКАН
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Шестеро юных фигуристов и их тренеры стали новыми участниками проекта «Лидеры спорта». Форму спортсменам вручил руководитель проекта, чемпион мира по боевому самбо и смешанным боевым единоборствам Вячеслав Василевский 11 сентября 2018 года.

- Основное для ребят – этапы Кубка России, которые пройдут в Йошкар-Оле, Казани и Москве, поэтому наша основная задача – отправить их туда. Мы обеспечиваем им поездку на эти соревнования, предоставляем инвентарь. Основная задача в отношении фигурного катания на перспективу – решить проблему со льдом, чтобы дать возможность ребятам тренироваться каждый день на конкретной базе, - заявил Вячеслав Василевский.

В проект «Лидеры спорта» приняли следующих участников: Екатерина Монич, Сергей Липов, Екатерина Есенина, Александр Голубев, Александр Вдовин, Эстер Ланкина (спортсмены), Анна Калениченко, Алексей Двойников, Маргарита Шустова (тренеры).

- Мы уже завоевали первое место на всероссийских соревнованиях в Екатеринбурге, являемся кандидатами в мастера спорта. Сейчас планируем получить мастеров спорта и продвигаться дальше. Надеемся, что проект «Лидеры спорта» поможет нам в этом. Мы очень благодарны организаторам за то, что они приняли нас сюда, - рассказали фигуристы-парники Александр Вдовин и Эстер Ланкина.

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