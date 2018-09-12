2018-09-12T09:04:56+03:00
Общество

За лето "Поезда здоровья" обследовали 26214 нижегородцев

С 15 июня по 8 сентября мобильные диагностические лаборатории побывали в 136 населенных пунктах 49 районов Нижегородской области
Светлана СТРОКАН
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С 15 июня по 8 сентября 2018 года мобильные диагностические лаборатории - «Поезда здоровья» северного и южного направлений побывали в 136 населенных пунктах 49 районов Нижегородской области.

Специалисты обследовали 26214 пациентов, провели 46180 консультаций, выявили 6569 заболеваний, дали 14532 рекомендации по дообследованию и 19739 - по лечению. На госпитализацию направлено 1918 человек.

Наиболее востребованными у жителей, по информации руководителей «Поездов здоровья», являются консультации врачей: невролога - 6006 обращения, кардиолога – 5756 и офтальмолога - 5712.

Жители Нижегородской области продолжают благодарить специалистов «Поездов здоровья» за высокий профессионализм и внимательное отношение к пациентам. По их инициативе в мобильных диагностических лабораториях заведены «Книги отзывов», где все желающие могут оставить запись о работе медицинского персонала.

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