2018-09-11T18:02:44+03:00
Общество

Шесть человек задержано после митинга, который состоялся 9 сентября

Четверым суд уже вынес приговор
Юлия ДАНЧЕНКО
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После несанкционированного митинга, который состоялся 9 сентября, правоохранительными органами было задержано пять человек. Согласно сведениям штаба Навального, сегодня суд вынес приговор четверым активистам.

Павел Пушечников получил 12 суток ареста, Роман Большаков - 13 суток ареста, Евгений Голигоров - 14 суток ареста, а Игорь Адясов - 70 часов исправительных работ.

Также в своей квартире был задержан координатор Нижегородского политического красного креста Илья Мясковский. Он был доставлен в пятый отдел полиции для дачи объяснений. Его адвокат сообщил, что на Илью составили протокол по статье 20.2 части 8 «Повторное совершение административного правонарушения». И суда он будет дожидаться в отделении полиции.

Ранее за организацию этого же митинга был арестован на лесять суток координатор штаба Навального в Нижнем Новгороде Дмитрий Силивончик.

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