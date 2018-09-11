В Нижегородской области откроют три новые школы

СЕГОДНЯ 17:25 2018-09-11T17:25:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Суроватихе Дальнеконстантиновского района новая школа уже в ноябре готовится принять 425 учеников.

- В 2018 году в Нижегородской области в рамках реализации партийного «Новая школа» будет открыто 3 школы и 2 пристроя. В программу попали: Дальнеконстантиновский, Балахнинский, Володарский, Тонкинский районы и Канавинский район Нижнего Новгорода, — рассказал депутат Государственной Думы Денис Москвин.

По словам директора школы Светланы Чанаевой, открытие новой школы позволит значительно повысить качество образовательного процесса:

- Наша старая школа несравнима с той, в которую мы переедем в ближайшее время. Мы все: и педагоги, и ученики, и родители с нетерпением ждем переезда. Конечно, учитывая то, какие уникальные условия будут предоставлены детям, мы уверены, что качество образования нам удастся серьезно повысить. Да и просто с эмоциональной точки зрения: дети будут очень рады.