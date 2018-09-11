2018-09-11T17:11:22+03:00
Общество

Глеб Никитин откроет областной форум по развитию городской среды

В рамках форума будут обсуждаться вопросы создания комфортной городской среды и программы благоустройства
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Региональный форум «Городская среда. Присоединяйся! Создавай! Действуй!» пройдет в Нижнем Новгороде в среду, 12 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Работа форума будет разделена на три модульные площадки. Так, в рамках площадки «Создавай!» будут обсуждаться вопросы создания комфортной городской среды и вовлечения в этот процесс граждан. Площадка «Присоединяйся!» посвящена участию местных производителей в программах благоустройства. В рамках же площадки «Действуй!» будут рассматриваться темы культурно-событийного программирования, а также насыщения городского пространства культурными событиями.

Форум откроет глава Нижегородской области Глеб Никитин. Среди участников мероприятия будут также представители регионального правительства, институтов развития и ДУКов, а также предприниматели.

Напомним, в апреле 2018 года глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил АНО «Институт развития городской среды» активизировать работу по привлечению нижегородских предпринимателей к реализации проектов по благоустройству.

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