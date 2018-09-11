2018-09-11T16:01:12+03:00
Общество

Фестиваль «Четыре стихии» приглашает нижегородцев на семейный отдых

Мероприятие состоится 16 сентября с 13 до 19 часов
Светлана СТРОКАН
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Второй общегородской фестиваль «Четыре стихии» состоится 16 сентября с 13:00 до 19:00 на территории набережной в микрорайоне «Юг» Автозаводского района.

- Каждый найдет себе что-то по душе. Посетители праздника смогут покататься на спортивных яхтах, запустить воздушных змеев, принять участие в танцевальных мастер-классах и тест-драйве автомобилей Subaru, попробовать свои силы на баланс-бордах и насладиться ярким шоу праздничного салюта, — рассказали организаторы.

Кроме того, для гостей проведут викторины с подарками, показательные выступления от пилотов центра автомотоспорта «Академия», фудкорт и угощения от ресторана баварской кухни Butch&Dutch. Для самых маленьких гостей планируется не менее насыщенная программа: детская анимация, аквагрим, игры, шоу мыльных пузырей, сладкая вата.

Фестиваль проводится в рамках проекта развития территории микрорайона «Юг», как нового культурно-развлекательного центра «Автозавода».

Вход на фестиваль –бесплатный, 0+.

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