Нижегородские пенсионеры повышают мобильную грамотность

СЕГОДНЯ 15:46 2018-09-11T15:46:57+03:00

Изменить размер текста: A A

12 сентября в Нижнем Новгороде состоится мастер-класс «Информационные технологии» для пенсионеров и лиц с ограничениями здоровья. Обучающее мероприятие проведет нижегородская региональная общественная организация инвалидов «Социальная реабилитация».

- Образовательный мастер-класс, направленный на повышение мобильной грамотности, поможет представителям целевой группы проекта узнать о функциях и приложениях смартфонов, которые будут не просто полезными, но и существенно помогут в профессиональной деятельности и повседневной жизни, — рассказали организаторы.

В рамках мастер-класса участники узнают, как настраивать свои смартфоны, как пользоваться популярными приложениями, как заводить электронную почту и аккаунты, чтобы общаться при помощи мессенджеров и социальных сетей, а также пользоваться приложениями для работы, здоровья и досуга.

Мероприятие пройдет в 13:00 на улице Васнецова в офисе НРООИ «Социальная реабилитация».