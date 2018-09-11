2018-09-11T15:29:01+03:00
Общество

В Арсенале пройдет мастер-класс для будущих художников

Обучит искусству рисования искусствовед и арт-критик Константин Бохоров
Светлана СТРОКАН
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С 21 по 23 сентября в ГЦСИ Арсенал пройдет мастер-класс от искусствоведа, арт-критика и куратора Константина Бохорова, на который приглашаются все желающие стать современными художниками.

- Мастер-класс от позволит всем желающим попробовать себя в этой роли и понять подходит ли она вам, — рассказали организаторы. — На занятиях участники получат представление о системе современного искусства, истории и логике его развития, разберете актуальные примеры научитесь критически осмысливать процесс собственной творческой работы и придумаете пару идей, которые сможете попробовать воплотить в жизнь.

Мастер-класс будет проходить в рамках фестиваля текстов об искусстве «Вазари». Он включает в себя лекцию, семинар и итоговый разбор идей/эскизов проектов.

Для участия необходимо иметь начальное художественное образование и отправить заявку с короткой биографической справкой на адрес — a.kuritsyn@ncca.ru до 19 сентября.

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