В Нижнем Новгороде отыскали потерявшуюся Ксюшу Афанасьеву

СЕГОДНЯ 15:18 2018-09-11T15:18:31+03:00

12-летняя девочка вышла в школу около 7:30 утра и не вернулась 10 сентября

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12-летняя Ксюша Афанасьева, которая ушла из дома 10 сентября в школу — нашлась целой и невредимой. По неофициальным данным об этом сообщили родители девочки. Подробности исчезновения выясняются.

Напомним, настоящую тревогу нижегородцы забили спустя сутки.

В Нижнем Новгороде разыскивали 12-летнюю Ксюшу Афанасьеву, которая вышла из дома 10 сентября в школу на улице Строкина и пропала. В последний раз девочку видели у дома на улице Политбойцов на Автозаводе. Об этом сообщили в поисково-спасательной группе «Рысь». С собой у ученицы был белый рюкзак с изображенными видами Парижа и надписями.

Также в Нижегородской области уже полтора месяца разыскивают 13-летнюю Машу Ложкареву. Девочка каталась на велосипеде первого августа и пропала.

Тем временем, в Богородске разыскивают 9-летнюю Машу Люлину. Девочка гуляла около дома на улице Комсомольская в 11:30. Через некоторое время девочка пропала. С тех пор ее никто не видел.