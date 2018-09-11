2018-09-11T14:49:51+03:00
Общество

Программа «Нескучное лето» привлекла более 700 юных нижегородцев

В Московском районе подвели итоги реализации проекта «Дворовая практика»
Светлана СТРОКАН
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11 сентября в Московском районе подвели итоги реализации проекта «Дворовая практика». Руководитель проекта Евгения Баранова доложила, что программа по организации интересных каникул «Нескучное лето» привлекла более 700 юных нижегородцев:

- Два месяца активно работали три площадки. В проект были вовлечены подростки, находящиеся на профилактических учетах в комиссии по делам несовершеннолетних и в подразделении по делам несовершеннолетних отдела полиции №4, - рассказала она.

Для и подростков студенты совместно с педагогами проводили спортивные и подвижные игры, квесты, турниры по настольному теннису, футболу, баскетболу, шашкам и шахматам, эстафеты, конкурсы рисунков и актерского мастерства, было организовано сотрудничество с библиотеками.

- Дети и подростки смогли найти новых друзей, узнать много интересного. Студенты попробовали свои силы в трудовой деятельности, что очень важно для них, ведь они получают образование, которое станет основой их дальнейшей жизни, - подчеркнула руководитель.

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