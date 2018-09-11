2018-09-11T15:02:54+03:00
Общество

На открытии театрального сезона в театре Драмы нижегородцы увидят премьеру спектакля «Без вины виноватые»

Спектакль поставил Кирилл Вытоптов — режиссер московского театра «Современник»
Светлана СТРОКАН
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12 сентября 2018 года в 18.30 состоится открытие 221-го сезона в Нижегородском государственном академическом театре драмы. Зрителям будет представлена премьера спектакля по пьесе А. Н. Островского «Без вины виноватые» (16+) режиссера Кирилла Вытоптова.

В необычной трактовке «Без вины виноватых», согласно задумке режиссёра, персонажи могут «троиться», из двух объединяться в одного, неожиданно могут появиться совершенно новые лица, не указанные в списке.

- В основе этой пьесы о театре лежит человеческая история: потерь, переживаний, чувство вины и желание искупить эту вину, вернуть утраченное, но очень важное. И эти чувства, эмоции понятны всем – и артистам, и не артистам, - рассказал режиссёр-постановщик Кирилл Вытоптов.

Как сообщили в драмтеатре, спектакль «Без вины виноватые» – это «попытка исследовать жизнь современного артиста, по-прежнему сложную, интересную и притягательную, это яркое высказывание о духе нынешнего театра».

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