В Ленинском районе судебного пристава оштрафовали на 2 миллиона рублей за взятку в 300 000 рублей

СЕГОДНЯ 14:21 2018-09-11T14:21:49+03:00

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Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа с лишением права занимать соответствующие должности на пять лет.

В Ленинском районе вынесли приговор 35-летнему бывшему заместителю начальника Московского районного отдела судебных приставов Нижнего Новгорода. Мужчину судили за взятки. Об этом стало известно от сотрудников пресс-службы СУ СК РФ по Нижегородской области.

Следствием и судом установлено, что с октября 2016 по апрель 2017 года подсудимый решил реализовать конфискованный «Мерседес Бенц GL» за взятку в 300 000 рублей, вместо того, чтобы обратить автомобиль в собственность государства.

Достоверно зная, что принудительная реализация конфискованного имущества на комиссионных началах недопустима, используя свое служебное положение в силу занимаемой должности, он составил процессуальные документы по исполнительному производству, необходимые для принудительной реализации данного автомобиля на комиссионных началах.

Кроме того, для приобретения автомобиля по заниженной стоимости, он был разукомплектован. Затем предприниматель передал подсудимому указанную денежную сумму по частям, последнюю из которых - на территории Ленинского района.

План подсудимого был сорван сотрудниками органов внутренних дел, которые выявили нарушение.

В ходе предварительного расследования вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый признал в полном объеме. Он уволен из органов УФССП по Нижегородской области.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 2 000 000 рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на пять лет. Приговор в законную силу не вступил.