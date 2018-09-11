2018-09-11T13:35:22+03:00
Общество

Более 67 000 нижегородцев привились против гриппа

Из них — 16 000 детей
Светлана СТРОКАН
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В Нижегородской области привились против гриппа более 67 000 человек, в том числе порядка 16 000 детей. Такую цифру огласили в Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области по состоянию на 11 сентября 2018 года.

В соответствии с рекомендациями ВОЗ в состав вакцин входят актуальные штаммы вирусов гриппа A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09, A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016(H3N2) и B/Colorado/06/2017.

- В период эпидемии 2017/2018г.г. по результатам прививочной кампании 2017 удалось предотвратить более 170 000 случаев заболевания гриппом. Для работодателя затраты на вакцину меньше, чем на оплату больничных листов во время эпидемии. Средняя стоимость вакцинации в коммерческих центрах составляет 500-550 рублей, — поделились опытом прошлых лет сотрудники Роспотребнадзора.

В случае возникновения вопросов Роспотребнадзор призывает нижегородцев звонить на горячую линию по номерам: 8(831) 436-76-49, 432-29-55.

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