2018-09-11T13:26:42+03:00
Спорт

Глеб Никитин: «Матч Россия–Сербия – новый этап в развитии наследия ЧМ-2018»

Игра состоится 11 сентября на «Стадионе Нижний Новгород»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Игра отборочного этапа Чемпионата Европы U-21 между молодежными сборными России и Сербии состоится во вторник, 11 сентября 2018 года, на «Стадионе Нижний Новгород». Поддерживать команду России на трибунах стадиона будет глава Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Здорово, что такая важная игра проходит именно в Нижнем Новгороде. Матч Россия – Сербия – это новый этап в развитии наследия чемпионата мира по футболу. Надеюсь, наш прекрасный стадион и древняя нижегородская земля дадут ребятам дополнительные силы в этой принципиальной игре, - отметил Глеб Никитин.

Кстати, для «Стадиона Нижний Новгород» этот матч станет первым, в котором участвует национальная сборная страны – хоть и молодежная.

- Особенно важно для нас, что в составе сборной – два игрока футбольного клуба «Нижний Новгород»: Лео Гогличидзе и Даниил Фомин. Желаю ребятам удачи! – добавил Глеб Никитин.

Напомним, матч начнется в 17:00, а после него болельщики смогут уехать домой на метро, а также на дополнительных автобусах.

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