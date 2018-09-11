2018-09-11T13:16:00+03:00
Общество

С 12 сентября «Торпедо» возобновляет продажу абонементов

Такое решение руководство приняли из-за множества обращений болельщиков
Светлана СТРОКАН
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По многочисленным просьбам болельщиков хоккейный клуб "Торпедо" возобновляет реализацию абонементов на сезон 2018-2019 годов.

- По результатам стартовых матчей "Торпедо" в Чемпионате КХЛ в адрес клуба поступило множество обращений от болельщиков, желающих приобрести сезонные абонементы. Специально для тех, кто по каким-то причинам не успел вступить в ряды дружной торпедовской семьи, мы приняли решение возобновить реализацию абонементов, — рассказали в пресс-службе хоккейного клуба.

Стать обладателем путевки на все домашние матчи "Торпедо" в регулярном чемпионате можно, начиная с 12 сентября. Продажа стартует в 10 утра.

В руководстве напомнили о привилегиях, которые возникнут у обладателей сезонного абонемента. Например, таких как экономия, доступ на парковку и закрытые клубные мероприятия, розыгрыш призов и посещение тренировок хоккеистов.

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