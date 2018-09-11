СЕГОДНЯ 12:10 2018-09-11T12:10:10+03:00

Кроме «зебры» на асфальт нанесли изображения знака «Дети» и надпись «Школа»

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619 пешеходных переходов обновили у образовательных учреждений в Нижнем Новгороде. В том числе обозначен 271 пешеходный переход в бело-желтом исполнении у 137 школ.

- Пешеходные переходы выполняются в белом и бело-желтом исполнении, дополнительно у 50% образовательных учреждений перед пешеходными переходами дублируется на асфальте изображение знака «Дети» и размечена надпись «Школа», - сообщили в Центре организации дорожного движения Нижнего Новгорода.

По данным центра, подрядчиком на выполнение работ является ООО «АвтоДорСтрой-НН». Стоимость нанесения разметки по контракту составила 3,9 миллиона рублей.

Напомним, на 173 километрах дорог Нижнего Новгорода появилась дорожная разметка в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». Разметка нанесена термопластиком и холодным пластиком на самых аварийных участках. Работы завершились к первому сентября 2018 года.