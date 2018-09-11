В Воротынском районе 34-летняя женщина задушила новорожденного сына
34-летней женщине, которая задушила своего новорожденного сына в Воротынском районе вынесли приговор. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области.
Следствием и судом установлено, что 26 декабря 2017 года в сарае жилого дома в одном из населенных пунктов Воротынского района подсудимая женщина самостоятельно родила ребенка. Сразу после этого она руками задушила новорожденного мальчика и, завернув в куртку, оставила тело ребенка в сарае. После убийства женщине стало плохо и ее госпитализировали в районную больницу.
В ходе экспертизы следователи выяснили, что младенец скончался от удушения.
О своей беременности женщина никому не сообщала, у врачей не наблюдалась, имеет четырех малолетних детей, на профилактических учетах не состоит. Вину в инкриминируемом деянии обвиняемая не признала.
Женщину лишили свободы на четыре года с отбыванием наказания условно. Приговор вступил в законную силу.