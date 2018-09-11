2018-09-11T11:23:06+03:00
Общество

30 особей пятнистого оленя завезут в Дальнеконстантиновский район

В регионе численность пятнистых оленей увеличится почти вдвое
Светлана СТРОКАН
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Тридцать особей пятнистого оленя завезут в Дальнеконстантиновский район в одно из охотничьих хозяйств Нижегородской области. Об этом сообщил руководитель регионального комитета госохотнадзора Николай Бондаренко, комментируя планы по развитию биоразнообразия фауны региона.

- Сейчас семи охотпользователям выданы разрешения на содержание и разведение пятнистых оленей, косуль, кабанов и благородных оленей. Охотхозяйство «Сечуга» в их числе. На его территории обитает 10 особей марала — 7 самок и 3 самца и больше 30 пятнистых оленей, - пояснил Николай Бондаренко.

В ведомстве пояснили, что проект по разведению пятнистых оленей — это вклад в развитие экотуризма в Нижегородской области.

Справка

Пятнистый олень - это млекопитающее из семейства оленевых. Его вес достигает 75-130 килограммов. Рога обычно четырехконечные, летний мех пятнистый, зимний — однотонный.

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