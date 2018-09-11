2018-09-11T10:57:48+03:00
Общество

Более 174 подстанций отремонтировали нижегородские энергетики к предстоящему холодному сезону

Также за восемь месяцев текущего года заменено 105 опор линий электропередачи (ЛЭП) и отремонтировано 110,915 км ЛЭП
Светлана СТРОКАН
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В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Нижновэнерго» продолжается активная подготовка к осенне-зимнему периоду 2018-2019 гг. Подготовительные мероприятия выполняются во всех девяти производственных отделениях электросетевой компании.

Промежуточные итоги за восемь месяцев 2018 года подвели в производственном отделении (ПО) «Центральные электрические сети». В зоне ответственности энергетиков производственного отделения находятся: г.Н.Новгород, частично Балахнинский, Кстовский, Дзержинский районы.

За восемь месяцев 2018 г. на территории обслуживания ПО выполнен капитальный ремонт 174 трансформаторных подстанций, заменено 105 опор линий электропередачи (ЛЭП) и отремонтировано 110,915 км ЛЭП. Кроме того, проводился текущий ремонт оборудования электроустановок для его подготовки к функционированию в условиях повышенных нагрузок сезона холодов. Во избежание повреждения воздушных линий электропередачи в результате падения на них стволов и веток деревьев расчищено и расширено 50,973 га трасс ЛЭП.

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