2018-09-11T10:32:29+03:00
Общество

В Нижегородской области построят селекционно-генетический центр за 250 миллионов рублей

Ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2019 – начало 2020 года
Светлана СТРОКАН
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ООО «Молочная компания «Генетика» построит в Нижегородской области селекционно-генетический центр стоимостью 250 миллионов рублей. Информацию сообщили в пресс-службе правительства Нижегородского региона.

На предприятии займутся разработкой современных технологий селекционно-племенной работы и оценкой племенной ценности животных.

- Методика позволяет на три-четыре года сократить получение данных о племенной ценности животных, включая молочную продуктивность, продолжительность продуктивного долголетия, экстерьер, устойчивость к заболеваниям, и уже в месячном возрасте после получения результатов тестирования волосяных луковиц или крови в генетической лаборатории определить экономически оптимальные варианты использования особей, – рассказал генеральный директор «Молочной компании «Генетика» Дмитрий Никулин.

- В России нет предприятий, аналогичных этому, – отметил генеральный директор АО «Корпорация развития Нижегородской области» Максим Тевс. – Это внедрение инновационных разработок, позволяющих вывести животноводство не только области, но и всей страны на качественно новый уровень.

Строительство начнется в конце 2018 – начале 2019 года. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2019 – начало 2020 года.

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