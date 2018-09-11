В Канавине незнакомец попросился переночевать, а хозяин квартиры порезал его ножом

СЕГОДНЯ 10:19 2018-09-11T10:19:21+03:00

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Следователи следственного отдела по Канавинском району г. Н.Новгород СУ СК России по Нижегородской области возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины, зарезавшего гостя.

По версии следствия, в ночью девятого сентября 2018 года к мужчине постучался незнакомец и попросился переночевать в его квартиру на улице Луначарского в Канавинском районе. Хозяин квартиры разобщался с гостем и мужчины решили закрепить знакомство с алкоголем. Посиделка закончилась тем, что подозреваемый несколько раз ударил ножом мужчину. Позднее подозреваемый объяснил следователям СК, что не хотел привечать незнакомца и прогонял его домой и завязалась драка.

26-летний потерпевший с полученными телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение, где ему своевременно оказали квалифицированную медицинскую помощь, благодаря которой он остался жив.

В ближайшее время подозреваемому предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.