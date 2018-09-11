Нижегородцы выберут лучшего участкового региона

СЕГОДНЯ 09:54 2018-09-11T09:54:44+03:00

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11 сентября стартовал первый этап голосования Всероссийского конкурса «Народный участковый-2018». Проголосовать за участников конкурса можно на сайте ГУ МВД России по Нижегородской области.

Конкурс пройдет в три этапа, первые два состоятся на региональном уровне. С 11 по 20 сентября 2018 года жителям Нижегородской области и областного центра предстоит выбрать лучшего, по их мнению, участкового на районном уровне, проголосовать за него на сайте ГУ МВД России по Нижегородской области.

В ходе второго этапа конкурса, который состоится с 7 по 16 октября 2018 года, из победителей I этапа граждане, путем онлайн-голосования определят лучшего участкового уполномоченного полиции области. Он будет представлять регион в финале Всероссийского конкурса «Народный участковый-2018».

- Проведение данного конкурса, это отличный пример по укреплению обратной связи с населением, партнерского взаимодействия органов внутренних дел и общества в оценке работы сотрудников одной из самых важных полицейских профессий, — рассказал начальник УОДУУПиПДН ГУ МВД России по Нижегородской области полковник полиции Владимир Тимофеенко.