Нижний Новгород вошел в топ-3 футбольных городов России

СЕГОДНЯ 09:44 2018-09-11T09:45:02+03:00

В лидеры выбились и Саранск с Волгоградом

Изменить размер текста: A A

Нижний Новгород, Волгоград и Саранск вошли в первую тройку самых популярных у футбольных болельщиков городов России по средней посещаемости матчей ФНЛ. Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг городов команд-участниц Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) по итогам 10 туров сезона 2018/2019.

Матч между между "Нижним Новгородом" и "Авангардом", прошедший 26 августа и собравший 31 тысячу 369 зрителей, стал самым посещаемым в ФНЛ сезона 2018/2019. Интерес зрителей к футболу в России значительно вырос благодаря прошедшему летом Чемпионату мира.

Рейтинг городов составлен по результатам анализа посещаемости стадионов на матчах ФНЛ в сезоне 2018/19.

Напомним, 11 сентября в Нижнем Новгороде пройдет матч Россия-Сербия. Чтобы болельщики смогли добраться до стадиона на игру и уехать домой после матча — станция метро "Стрелка" будет работать до 23:00 и организуют дополнительные автобусы.