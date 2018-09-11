2018-09-11T09:45:02+03:00
Общество

Нижний Новгород вошел в топ-3 футбольных городов России

В лидеры выбились и Саранск с Волгоградом
Светлана СТРОКАН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Нижний Новгород, Волгоград и Саранск вошли в первую тройку самых популярных у футбольных болельщиков городов России по средней посещаемости матчей ФНЛ. Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг городов команд-участниц Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) по итогам 10 туров сезона 2018/2019.

Матч между между "Нижним Новгородом" и "Авангардом", прошедший 26 августа и собравший 31 тысячу 369 зрителей, стал самым посещаемым в ФНЛ сезона 2018/2019. Интерес зрителей к футболу в России значительно вырос благодаря прошедшему летом Чемпионату мира.

Рейтинг городов составлен по результатам анализа посещаемости стадионов на матчах ФНЛ в сезоне 2018/19.

Напомним, 11 сентября в Нижнем Новгороде пройдет матч Россия-Сербия. Чтобы болельщики смогли добраться до стадиона на игру и уехать домой после матча — станция метро "Стрелка" будет работать до 23:00 и организуют дополнительные автобусы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воротынском районе 34-летняя женщина задушила новорожденного сына
30 особей пятнистого оленя завезут в Дальнеконстантиновский район
Более 174 подстанций отремонтировали нижегородские энергетики к предстоящему холодному сезону
В Нижегородской области построят селекционно-генетический центр за 250 миллионов рублей
В Канавине незнакомец попросился переночевать, а хозяин квартиры порезал его ножом
Нижегородцы выберут лучшего участкового региона
Два автобусных маршрута в Нижнем Новгороде изменят схему движения
Обновленный центр культуры и кино «Зарница» откроется в Приокском районе
В Московском районе отремонтируют мост через Левинку
Общественные наблюдатели получили восемь обращений, связанных с нарушениями на выборах в Нижегородской области 2018
Нижегородский режиссер победил на Международном фестивале кино
Евгений Семенов: «Нижегородская область легко и бархатно вошла в свое новое политическое летоисчисление»
Александр Прудник: «Выборы в Нижегородской области прошли прозрачно и предсказуемо»
Выборы депутата ГД РФ от Нижегородской области проходили в 78 зарубежных странах
33-летний Александр Макаров собирался поехать в Москву и исчез
Александр Суханов: «Это самые спокойные и прозрачные выборы в Нижегородской области за последние годы»
День авиационных знаний прошел в Международном аэропорту Стригино
Предварительно за Глеба Никитина на выборах губернатора Нижегородской области 2018 проголосовали более 708 тысяч избирателей
11 сентября введут временные ограничения движения транспорта
Нижегородские аграрии заготовят кормов для животноводства с запасом на полтора-два года
Бывший министр культуры Сергей Горин победил на довыборах в Гордуму Нижнего Новгорода
В Дзержинском детском лагере неизвестный похищал деньги