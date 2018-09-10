Два автобусных маршрута в Нижнем Новгороде изменят схему движения

СЕГОДНЯ 17:47 2018-09-10T17:48:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Начиная с 10 сентября, меняется схема движения двух автобусных маршрутов № 8 и 35 в Сормовском районе. Об этом сообщает сайт «Общественный транспорт Нижнего Новгорода и области».

Автобусы будут следовать по улицам Щербакова и Станционной в обоих направлениях, а дальше пойдут по прежним маршрутам. На пересечении этих улиц около Сормовского районного суда вводится остановка "Улица Щербакова".

Изменение маршрутов вводится с целью транспортного обслуживания сотрудников и посетителей Пенсионного фонда в Сормовском районе.

Напомним, с 8 сентября изменилось движение на Пролетарском кольце. Место вечных пробок перестало быть замкнутым кругом. "Комсомольская правда" - Нижний Новгород" провела собственные испытания и выяснила, помогло ли нововведение избавиться от вечных пробок на Пролетарке и как теперь следует двигаться, чтобы не запутаться.