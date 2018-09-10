2018-09-10T17:04:10+03:00
Общество

Обновленный центр культуры и кино «Зарница» откроется в Приокском районе

По плану модернизации здесь была установлена сцена, 125 новых комфортных кресел, смонтировано современное цифровое кинооборудование
Светлана СТРОКАН
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11 сентября 2018 года в 13.00 обновленный центр культуры и кино «Зарница» откроет свои двери.

Поздравить сотрудников и гостей обновленного кинотеатра приедет нижегородская музыкальная группа «Ноль плюс». Еще одним подарком для посетителей кинотеатра станет фотовыставка шведских фотографов «На границе мифов и реальности», предоставленная Нижегородским центром немецкой и европейской культуры. По окончании торжественного мероприятия состоится просмотр нового мультипликационного фильма «Вилли и крутые тачки».

Напомним, по плану модернизации объекта в 2018 году здесь была установлена перед экраном сцена с нескользящим и особо прочным линолеумом, сделана подсветка ступеней, заменены прожекторы. В зрительном зале появилось 125 новых комфортных кресел, смонтировано современное цифровое кинооборудование, которое позволит зрителям в полной мере насладиться шедеврами мировых кинопремьер.

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