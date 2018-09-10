В Московском районе отремонтируют мост через Левинку

СЕГОДНЯ 16:11 2018-09-10T16:11:21+03:00

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10 сентября подрядчики приступили к работам по восстановлению моста через реку Левинку.

- Путепровод очень востребован как маленькими, так и взрослыми нижегородцами, но требует ремонта. Сегодня подрядная организация приступила к восстановлению объекта, — сообщил глава администрации Московского района Владимир Кропотин.

Напомним, в 2018 году по данным департамента благоустройства и дорожного хозяйства, планируется заменить 15 погонных метров плит покрытия: будет уложено монолитное железобетонное перекрытие с двойным армированием. Срок окончания работ - до 1 ноября 2018 года. На эти цели из бюджета города направлено около 450 тысяч рублей.

Приниматься работы будут в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими правилами ремонта и содержания автомобильных дорог. Срок гарантийных обязательств - 5 лет.

Длина пешеходного перехода - около 30 метров, ширина - более 3 метров. Полностью отремонтировать мост с заменой перильного ограждения планируется в 2019 году.