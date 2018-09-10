2018-09-10T16:10:17+03:00
Политика

Общественные наблюдатели получили восемь обращений, связанных с нарушениями на выборах в Нижегородской области 2018

На избирательных участках работало 1200 общественных наблюдателей
Анастасия НАЗАРОВА
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Тысяча двести общественных наблюдателей работало на избирательных участках в день выборов в Нижегородской области 9 сентября. Об этом руководитель Ситуационного центра Евгений Семенов сообщил журналистам 10 сентября.

- Общественные наблюдатели отличаются от наблюдателей, представляющих кандидатов и политические партии, беспристрастностью. Их основная цель - соблюдение законодательства и мониторинг реализации избирательных прав граждан, - отметил Семенов.

По его словам за день наблюдатели получили 8 обращений, связанных с нарушениями. Два из них были зафиксированы как нарушения, которые не влияют на волеизъявление граждан.

Так, на одном из избирательных участков было зафиксировано, что на кабинках для голосования нет занавесок.

- Мы связались с избирательной комиссией, и нарушение было немедленно устранено. Остальные заявления о нарушениях либо не нашли подтверждения, либо оказались незначительными погрешностями, - сообщил эксперт.

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