Общественные наблюдатели получили восемь обращений, связанных с нарушениями на выборах в Нижегородской области 2018
Тысяча двести общественных наблюдателей работало на избирательных участках в день выборов в Нижегородской области 9 сентября. Об этом руководитель Ситуационного центра Евгений Семенов сообщил журналистам 10 сентября.
- Общественные наблюдатели отличаются от наблюдателей, представляющих кандидатов и политические партии, беспристрастностью. Их основная цель - соблюдение законодательства и мониторинг реализации избирательных прав граждан, - отметил Семенов.
По его словам за день наблюдатели получили 8 обращений, связанных с нарушениями. Два из них были зафиксированы как нарушения, которые не влияют на волеизъявление граждан.
Так, на одном из избирательных участков было зафиксировано, что на кабинках для голосования нет занавесок.
- Мы связались с избирательной комиссией, и нарушение было немедленно устранено. Остальные заявления о нарушениях либо не нашли подтверждения, либо оказались незначительными погрешностями, - сообщил эксперт.