Нижегородский режиссер победил на Международном фестивале кино

СЕГОДНЯ 15:53 2018-09-10T15:53:06+03:00

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7-8 сентября 2018 года в Москве на площадке «SKEY-CINEMA» собрались звезды российского кино и эстрады, а также начинающие кинодеятели из разных регионов России и ближнего и дальнего зарубежья.

Молодые таланты представили более 500 работ различных жанров киноиндустрии.

На территории «SKEY-CINEMA» также были организованы различные мастер-классы, семинары по кинопроизводству и питчинг, на котором участники смогли презентовать свои будущие киноработы.

По итогам кинофестиваля фильм «Прощание» нижегородского режиссера Андрея Маркова был признан лучшим в номинации «Лучшая региональная кинокартина».

- Это был последний кинофестиваль, где наша команда планировала принять участие. Очень серьезные работы были представлены, по качеству производства и драматургии, и то, что «Прощание» попало в шорт-лист кинофестиваля такого уровня - уже победа! Но нас отметили специальной номинацией – это двойная победа, — поделился впечатлениями Андрей Марков.

Справка

Премьера фильма «Прощание» состоялась в августе 2017 года. Фильм получил большой отклик среди зрителей. Картина была показана как в Нижнем Новгороде, так и за его пределами.